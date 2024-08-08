В Греции 66-летнего профессора подозревают в разжигании пожаров

Суд в Греции постановил взять под стражу 66-летнего профессора социологии, которого подозревают в поджогах в пригороде Афин, из-за которых разгорелись пожары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Следствие считает, что мужчина устроил четыре поджога в южном пригороде Афин, Вари, 8 и 9 июня. В качестве доказательств привели записи с камер наблюдения и тот факт, что задержанный живет в 200 метрах от места поджогов.

На записи, сделанной в ночь на 9 июня, видно, как мужчина сначала бросает горящий предмет в сухую траву, но огонь не вспыхивает. Затем он наклоняется и поджигает его с помощью зажигалки.

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Греческие СМИ выяснили, что задержанный – профессор социологии, преподаватель античной литературы и автор более 10 исследований, а также владелец YouTube-канала на 81 тысячу подписчиков.

В недавнем прошлом арестованный присылал электронные письма в местный муниципалитет с жалобами на нерасчищенные участки в его районе и просил власти приступить к вырубке деревьев из-за пожарной опасности.

Свою вину 66-летний мужчина не признал.

В Греции после масштабных лесных пожаров прошлого года ужесточили наказание за поджоги. Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы за поджог по неосторожности и до 20 лет – за умышленный поджог.

В этом летнем сезоне греческие пожарные также ежедневно борются с десятками пожаров, вызванных высокими температурами и сильным ветром.

На этом фоне Греция пережила самые жаркие июнь и июль с момента наблюдений.