У Британії не скасовують концертів Тейлор Свіфт після спроби теракту в Австрії

Британська поліція заявила, що наразі не бачить ознак можливих інцидентів на концертах популярної американської виконавиці Тейлор Свіфт після того, як в Австрії через загрозу теракту їх довелось скасувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Як сказав речник поліції Британії, наразі "ніщо не вказує на те, що справи, які розслідує австрійська влада, матимуть вплив на майбутні події тут, у Лондоні".

"Поліція тісно співпрацює зі службами безпеки місць проведення заходів та іншими партнерами, щоб гарантувати наявність відповідних планів безпеки та охорони правопорядку. Як завжди, ми будемо продовжувати уважно стежити за будь-якою новою інформацією", – додали там.

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Тейлор Свіфт у межах свого концертного туру Eras Tour уже відвідувала Британію та виступала в Единбурзі, Ліверпулі та Кардіффі. 15 серпня вона знову даватиме концерти на лондонському стадіоні "Вемблі".

Напередодні австрійська поліція затримала двох людей, підозрюваних у підготовці терактів на масових заходах, зокрема концертах Тейлор Свіфт у Відні. Три концерти Свіфт були скасовані.

Також повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини. Згодом стало відомо, що підозрюваний зізнався у своїх намірах.