В Британии не отменяют концерты Тейлор Свифт после попытки теракта в Австрии

Британская полиция заявила, что пока не видит признаков возможных инцидентов на концертах популярной американской исполнительницы Тейлор Свифт после того, как в Австрии из-за угрозы теракта их пришлось отменить.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Как сказал представитель полиции Великобритании, пока "ничто не указывает на то, что дела, которые расследует австрийская власть, будут иметь влияние на будущие события здесь, в Лондоне".

"Полиция тесно сотрудничает со службами безопасности мест проведения мероприятий и другими партнерами, чтобы гарантировать наличие соответствующих планов безопасности и охраны правопорядка. Как всегда, мы будем продолжать внимательно следить за любой новой информацией", – добавили там.

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Тейлор Свифт в рамках своего концертного тура Eras Tour уже посещала Британию и выступала в Эдинбурге, Ливерпуле и Кардиффе. 15 августа она снова будет давать концерты на лондонском стадионе "Уэмбли".

Накануне австрийская полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке терактов на массовых мероприятиях, в частности концертах Тейлор Свифт в Вене. Три концерта Свифт были отменены.

Также сообщалось, что во время обыска в доме 19-летнего подозреваемого нашли химические вещества. Впоследствии стало известно, что подозреваемый сознался в своих намерениях.