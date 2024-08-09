Греция направила больше пожарных на борьбу с пожаром на Крите, эвакуированы новые села

Греческие власти отправили дополнительные силы в четверг на южный остров Крит, где 250 пожарных борются с лесным пожаром, который заставил эвакуировать восемь сел в горных районах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Пламя прошло через оливковые рощи, сельскохозяйственные угодья и кустарники, повредив ирригационные сети, но не представляет непосредственной угрозы для оживленных курортов вдоль побережья острова.

Пожарная служба сообщила, что 40 членов специализированного подразделения из Афин присоединились к операции в центральной части острова в городе Ретимно поздно вечером в четверг, увеличив количество наземных сил почти до 300 человек.

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Пока не поступало сообщений о ранениях или серьезных повреждениях домов. Сильный ветер препятствовал тушению пожара большим флотом из 13 самолетов и восьми вертолетов, осуществляющих водометную бомбардировку. Хотя самолеты прекратили полеты с наступлением темноты, пожарные надеялись воспользоваться ночным стиханием ветра, чтобы взять пламя под контроль.

Пожар в Ретимно начался в среду и сначала был локализован после ночного затишья, но после рассвета пламя усилилось. Сначала эвакуировали жителей одного села, затем к ним прибавились еще семь.

Этим летом по всей Греции вспыхнуло более 2 тысяч лесных пожаров, и власти предупреждают, что это лето имеет самый высокий уровень пожарной опасности за последние два десятилетия. Это произошло потому, что мягкая сухая зима, за которой последовала сухая жаркая весна, оставила растительность по всей стране сухой, что способствовало быстрому распространению огня.

Из-за пожара ранее закрывали крупный пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.

Механизм гражданской защиты ЕС был активирован на прошлой неделе для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-восточную Европу.