В Дании говорят о проблеме вербовки преступниками подростков из Швеции для различных "заданий"

В правительстве Дании говорят о новой тенденции вербовки криминальными группировками шведских подростков для своих целей.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгор отметил, что для полиции не является чем-то новым борьба между криминальными группами.

"Но новым является то, что мы теперь имеем дело с тем, что датские криминальные группировки нанимают убийц, несовершеннолетних "бойцов" из Швеции, для выполнения "заданий" в Дании", – сказал он.

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По его словам, с апреля 2024 года зафиксировали 25 таких случаев.

"Позитив заключается в том, что в большинстве случаев датской полиции удалось вмешаться раньше, чем что-то произошло", – добавил министр.

Как уже сообщалось, датская и шведская полиция анонсировали углубленное сотрудничество для противодействия трансграничной преступности, что будет включать в том числе расположение представителей полиции на территории друг друга.

Только за последнюю неделю по подозрениям в причастности к различным инцидентам в Дании задержали пятерых молодых шведов.

По данным SVT, последняя волна насильственных инцидентов связана с противостоянием преступных групп, имеющих отношение к наркоторговле. Преступники пытаются вербовать подростков на различные задания через Telegram, Instagram и Tiktok, обещая "быстрые деньги".