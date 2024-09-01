СМИ: Макрон может назначить главой правительства экс-премьера-социалиста

Президент Франции Эмманюэль Макрон 2 сентября примет в Елисейском дворце бывшего премьера-социалиста и экс-главу МВД Бернара Казнева – его имя уже несколько дней циркулирует как потенциальная кандидатура на пост главы правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно каналу BFMTV из окружения Макрона.

Через полтора месяца после отставки правительства Габриэля Атталя, в ответ на поражение президентского лагеря на парламентских выборах, глава государства до сих пор не назначил нового премьер-министра.

Хотя объединенные левые из Нового народного фронта, которые вышли на первое место по количеству мест, предлагали имя Люси Касте, Эмманюэль Макрон быстро отверг это предложение.

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Поэтому уже несколько дней циркулирует имя Бернара Казнева, а президент предупредил, что хочет назначить человека, способного создать открытое правительство с "республиканскими" силами, из которых он исключает "Непокоренную Францию" и "Национальное объединение".

Несмотря на то, что Бернар Казенев является бывшим членом Социалистической партии, идея назначить его премьер-министром вызывает разногласия. Например, мэр Парижа Анн Идальго в эту субботу назвала эту гипотезу "достоверной и серьезной".

"У меня дружеские отношения с Бернаром Казневым. С ним у нас было бы настоящее сожительство, а это то, что нужно, если мы не хотим игнорировать голосование французского народа", – написала она на страницах газеты Ouest-France.

С другой стороны, "Непокоренная Франция" уже объявила, что ее депутаты проголосуют за вотум недоверия правительству, возглавляемому бывшим министром-социалистом.

Даже внутри Социалистической партии эта идея не является единодушной. Первый секретарь партии Оливье Фор остается верным линии левого альянса, сформированного в результате парламентских выборов, и поддерживает кандидатуру Люси Касте на пост премьера, как и остальные члены Нового народного фронта.

В июне, после роспуска Национального собрания по решению Эмманюэля Макрона, Бернар Казнёв объявил себя оппозиционером к этому новому объединенному левому альянсу.

Бывший министр, который никогда не скрывал своей враждебности к "Непокоренной Франции", со своей стороны проповедовал союз "между демократическими и республиканскими левыми формированиями".

Напомним, депутаты ультралевой партии "Непокоренная Франция" подготовили резолюцию об объявлении импичмента президенту Эмманюэлю Макрону, которого обвинили в "узурпации" власти из-за отказа назначить премьером кандидата от блока левых партий Люси Касте.

В представлении утверждается, что отказ президента назначить главой правительства Люси Касте выдвинутую блоком левых партий "Новый народный фронт", куда входит и "Непокоренная Франция", является "серьезным нарушением обязанности уважать волю, выраженную всеобщим голосованием".

Ранее ультралевые объявили об отказе от участия в дальнейших консультациях по формированию правительства, обвинили Макрона в "перевороте" и анонсировали протесты на 7 сентября.

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