В Германии крупнейшая оппозиционная партия все же придет на "миграционные" консультации с правительством

Крупнейшая оппозиционная партия Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) – примет участие в инициированной правительством встрече по более жесткой миграционной политике.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Правящая коалиция Германии инициировала консультации с оппозицией и земельными властями по усилению миграционной политики ФРГ, собрание запланировано на вторую половину дня 10 сентября.

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Сначала не было определенности, присоединятся ли ХДС и ее баварский партнер ХСС к консультациям.

Наконец представитель фракции Торстен Фрай объявил, что политики от партии придут на обсуждение.

Лидер ХДС Фридрих Мерц ранее призвал к еще более жестким мерам в сфере миграционной политики, чем те, что планирует коалиция в рамках миграционной реформы.

В понедельник глава МВД Нэнси Фезер объявила о возобновлении пограничного контроля на всех границах Германии с соседями. Мерц призвал вообще не впускать мигрантов в страну. В рядах "Зеленых" назвали его поведение "шантажом".

Канцлер Олаф Шольц призвал политсилы попытаться достичь согласия в вопросе миграции и сказал, что был бы "очень рад" такому результату.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана. Впоследствии стало известно, что большинство этих людей почти сразу отпустили на свободу.