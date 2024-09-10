У Данії чоловіку інкримінують спробу теракту за підпал будинку єврейки

21-річного громадянина Данії у вівторок, 10 вересня, заарештували за підпал будинку єврейської жінки в Копенгагені, що попередньо кваліфікували за законодавством про тероризм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Чоловік і ще кілька підозрюваних, особи яких не були встановлені, нібито підпалили балконні меблі в будинку єврейки ще 29 травня. Полум'я поширилося, але пожежники встигли його загасити, тож ніхто не постраждав.

У Служби безпеки та розвідки Данії заявили, що підозрюваний був пов'язаний з бандою Loyal to Familia, яка складалася переважно з іммігрантів і була заборонена в Данії у 2021 році.

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Чоловіку оголосили попередні звинувачення відповідно до законів Данії про тероризм, які можуть призвести до довічного ув'язнення. Водночас про офіційне звинувачення у злочині наразі не йдеться.

Довічне ув'язнення в Данії зазвичай означає 16 років позбавлення волі.

Данські ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повідомили, що чоловік через свого адвоката не визнав себе винним. Більше подробиць не повідомляється, оскільки решта слухань проходила за зачиненими дверима.

У грудні Данія та Нідерланди оголосили про арешти кількох підозрюваних у тероризмі, зокрема імовірних членів угруповання ХАМАС, яких підозрюють у підготовці нападів на євреїв і єврейські установи в Європі.