В Дании мужчине инкриминируют попытку теракта за поджог дома еврейки

21-летнего гражданина Дании во вторник, 10 сентября, арестовали за поджог дома еврейской женщины в Копенгагене, что предварительно квалифицировали по законодательству о терроризме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Мужчина и еще несколько подозреваемых, личности которых не были установлены, якобы подожгли балконную мебель в доме еврейки еще 29 мая. Пламя распространилось, но пожарные успели его потушить, поэтому никто не пострадал.

В Службе безопасности и разведки Дании заявили, что подозреваемый был связан с бандой Loyal to Familia, которая состояла преимущественно из иммигрантов и была запрещена в Дании в 2021 году.

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Мужчине объявили предварительные обвинения в соответствии с законами Дании о терроризме, которые могут привести к пожизненному заключению. В то же время об официальном обвинении в преступлении речь пока не идет.

Пожизненное заключение в Дании обычно означает 16 лет лишения свободы.

Датские СМИ, присутствующие на судебном заседании, сообщили, что мужчина через своего адвоката не признал себя виновным. Больше подробностей не сообщается, поскольку остальные слушания проходили за закрытыми дверями.

В декабре Дания и Нидерланды объявили об арестах нескольких подозреваемых в терроризме, в том числе предполагаемых членов группировки ХАМАС, которых подозревают в подготовке нападений на евреев и еврейские учреждения в Европе.