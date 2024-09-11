Італія: Через зволікання ЄС Західні Балкани можуть розвернутись у бік Росії чи Китаю

Міністр закордонних справ Італії у вівторок висловив рішучу підтримку заявкам країн Західних Балкан на вступ до Європейського Союзу, зазначивши, що в іншому випадку регіон може розвернутися в бік Росії або Китаю.

Про це Антоніо Таяні сказав під час візиту до Північної Македонії, його цитує АР, повідомляє "Європейська правда".

Таяні сказав, що ЄС повинен "простягнути руку допомоги тим народам, які хочуть бути з нами, європейцями".

"Якщо ми цього не зробимо, знайдеться хтось інший, хто захоче нас замінити, я маю на увазі Росію, Китай та інші частини світу, я маю на увазі Туреччину", – зауважив Таяні.

Міністр сказав, що Італія "працює і буде працювати над тим, щоб Північна Македонія якнайшвидше стала ефективним членом Європейського Союзу".

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Північна Македонія і сусідня Албанія є кандидатами на вступ до ЄС з 2005 року. Вони розпочали переговори про членство з блоком у 2022 році, і цей процес, як очікується, займе роки. Інші західнобалканські країни, які прагнуть приєднатися до ЄС, – Сербія, Чорногорія, Боснія і Косово.

Суперечки з сусідніми членами ЄС затримують переговори про вступ Північної Македонії. Десятирічна суперечка з Грецією щодо використання назви Македонія та античної спадщини регіону була подолана у 2018 році.

Але виникла нова суперечка з Болгарією, також зосереджена на балканській історії, мові та культурі.

Під тиском Болгарії ЄС закликав Північну Македонію змінити свою конституцію, включивши в неї згадку про існування етнічної болгарської меншини, щоб процес вступу до ЄС продовжився. В обмін на це Болгарія зняла б свої заперечення проти вступу Північної Македонії.

Попередній лівоцентристський уряд у Скоп'є погодився на конституційні зміни, але не зміг забезпечити необхідну більшість у парламенті. Новий консервативний уряд Північної Македонії рішуче виступає проти запропонованих змін і робить все можливе, щоб затримати їх.

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