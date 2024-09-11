Италия: Из-за промедления ЕС Западные Балканы могут развернуться в сторону России или Китая

Министр иностранных дел Италии во вторник выразил решительную поддержку заявкам стран Западных Балкан на вступление в Европейский Союз, отметив, что в противном случае регион может развернуться в сторону России или Китая.

Об этом Антонио Таяни сказал во время визита в Северную Македонию, его цитирует АР, сообщает "Европейская правда".

Таяни заявил, что ЕС должен "протянуть руку помощи тем народам, которые хотят быть с нами, европейцами".

"Если мы этого не сделаем, найдется кто-то другой, кто захочет нас заменить, я имею в виду Россию, Китай и другие части мира, я имею в виду Турцию", – отметил Таяни.

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Министр сказал, что Италия "работает и будет работать над тем, чтобы Северная Македония как можно быстрее стала эффективным членом Европейского Союза".

Северная Македония и соседняя Албания являются кандидатами на вступление в ЕС с 2005 года. Они начали переговоры о членстве с блоком в 2022 году, и этот процесс, как ожидается, займет годы. Другие западнобалканские страны, которые стремятся присоединиться к ЕС, – Сербия, Черногория, Босния и Косово.

Споры с соседними членами ЕС задерживают переговоры о вступлении Северной Македонии. Десятилетний спор с Грецией относительно использования названия Македония и античного наследия региона был преодолен в 2018 году.

Но возник новый спор с Болгарией, также сосредоточенный на балканской истории, языке и культуре.

Под давлением Болгарии ЕС призвал Северную Македонию изменить свою конституцию, включив в нее упоминание о существовании этнического болгарского меньшинства, чтобы процесс вступления в ЕС продолжился. В обмен на это Болгария сняла бы свои возражения против вступления Северной Македонии.

Предыдущее левоцентристское правительство в Скопье согласилось на конституционные изменения, но не смогло обеспечить необходимое большинство в парламенте. Новое консервативное правительство Северной Македонии решительно выступает против предложенных изменений и делает все возможное, чтобы задержать их.

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