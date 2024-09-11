Польща затримала українця, який міг перевозити нелегальних мігрантів

10 вересня прикордонна служба Польщі затримала українця, який, за словами служби, перевозив нелегальних мігрантів, а також зафіксувала майже 60 спроб нелегального проникнення до Польщі з боку Білорусі.

Про це повідомляє Підляський відділ Прикордонної служби Польщі, передає "Європейська правда".

Як розповіли прикордонники, 10 вересня вдалося затримати одного "помічника у нелегальному перетині кордону" – українця. За їхніми словами, він перевозив шістьох іноземців, які раніше потрапили до Польщі всупереч чинним правилам.

Також за останню добу на кордоні із Білоруссю зафіксовані майже 60 спроб нелегального проникнення до Польщі.

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Від початку 2024 року прикордонниками Підляського відділу зафіксовано понад 24 500 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

Зауважимо, що 11 вересня глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.

Заборона на перебування на певній території в буферній зоні діє з 13 червня 2024 року. Вона набула чинності після сплеску спроб мігрантів перетнути кордон і низки насильницьких інцидентів, один з яких призвів до загибелі військовослужбовця.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

Зокрема, 5 вересня повідомлялося, що польські прикордонники затримали підозрюваних у причетності до організованого злочинного угруповання, яке займалося організацією нелегальної міграції з Білорусі до Польщі.