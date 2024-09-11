Польша задержала украинца, который мог перевозить нелегальных мигрантов

10 сентября пограничная служба Польши задержала украинца, который, по словам службы, перевозил нелегальных мигрантов, а также зафиксировала почти 60 попыток нелегального проникновения в Польшу со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Подляский отдел Пограничной службы Польши, передает "Европейская правда".

Как рассказали пограничники, 10 сентября удалось задержать одного "помощника в нелегальном пересечении границы" – украинца. По их словам, он перевозил шестерых иностранцев, которые ранее попали в Польшу вопреки действующим правилам.

Также за последние сутки на границе с Беларусью зафиксированы почти 60 попыток нелегального проникновения в Польшу.

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С начала 2024 года пограничниками Подляского отдела зафиксировано более 24 500 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

Заметим, что 11 сентября глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, который продлевает действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней.

Запрет на пребывание на определенной территории в буферной зоне действует с 13 июня 2024 года. Он вступил в силу после всплеска попыток мигрантов пересечь границу и ряда насильственных инцидентов, один из которых привел к гибели военнослужащего.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.

В частности, 5 сентября сообщалось, что польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.