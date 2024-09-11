Португалія видала європейські ордери на арешт п'ятьох утікачів із в’язниці

Міністерка юстиції Португалії Ріта Юдіче заявила, що країна видала європейські ордери на арешт п’яти чоловіків, які минулими вихідними втекли із в’язниці суворого режиму Vale de Judeus.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу RTP, повідомляє "Європейська правда".

Юдіче назвала втечу із Vale de Judeus "надзвичайно серйозною", додавши, що ймовірною причиною інциденту стало порушення внутрішніх процедур в’язниці.

"Втеча була зафіксована. Вона повністю зафіксована системами відеоспостереження, із зазначенням часу, коли це сталося", – додала вона, уточнивши, що під час самої втечі цей момент на камерах спостереження з певних причин не помітили.

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Для того щоб знайти ув'язнених, глава Мін’юсту Португалії оголосила, що на міжнародному рівні цього вівторка були видані європейські ордери на арешт.

Міністерка також вважає, що втечі не відбулось би без "зовнішньої допомоги", але розкривати подробиці слідства вона наразі відмовилась.

Нагадаємо, про втечу з в’язниці суворого режиму із Vale de Judeus стало відомо минулими вихідними.

Серед утікачів – двоє громадян Португалії, а також громадяни Аргентини, Великої Британії та Грузії. Вони відбували від семи до 25 років ув’язнення за різні злочини – від торгівлі наркотиками до викрадення людей і відмивання грошей.

Ще раніше стало відомо про втечу двох в'язнів із тюрми у Швейцарії, біля кордону з Німеччиною.