Португалия выдала европейские ордера на арест пятерых беглецов из тюрьмы

Министр юстиции Португалии Рита Юдиче заявила, что страна выдала европейские ордера на арест пяти мужчин, которые в минувшие выходные сбежали из тюрьмы строгого режима Vale de Judeus.

Об этом она сказала в эфире телеканала RTP, сообщает "Европейская правда".

Юдиче назвала побег из Vale de Judeus "чрезвычайно серьезным", добавив, что вероятной причиной инцидента стало нарушение внутренних процедур тюрьмы.

"Побег был зафиксирован. Он полностью зафиксирован системами видеонаблюдения, с указанием времени, когда это произошло", – добавила она, уточнив, что во время самого побега этот момент на камерах наблюдения по определенным причинам не заметили.

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Для того чтобы найти заключенных, глава Минюста Португалии объявила, что на международном уровне в этот вторник были выданы европейские ордера на арест.

Министр также считает, что побег не состоялся бы без "внешней помощи", но раскрывать подробности следствия она пока отказалась.

Напомним, о побеге из тюрьмы строгого режима из Vale de Judeus стало известно в минувшие выходные.

Среди беглецов – двое граждан Португалии, а также граждане Аргентины, Великобритании и Грузии. Они отбывали от семи до 25 лет заключения за различные преступления – от торговли наркотиками до похищения людей и отмывания денег.

Еще ранее стало известно о побеге двух заключенных из тюрьмы в Швейцарии, возле границы с Германией.