Буферная зона на польско-белорусской границе уменьшила нелегальные пересечения на 64%

Польские пограничники заявили, что после создания буферной зоны на границе с Беларусью количество попыток нелегального пересечения границы сократилось на 64%.

Об этом пишет Polskie Radio, передает "Европейская правда".

Пресс-секретарь подляских пограничников Катажина Зданович сказала, что положительные результаты от действия буферной зоны было видно за предыдущие три месяца.

"Очень уменьшилось количество попыток нелегального пересечения границы, аж на 64%", – акцентировала она.

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По данным пресс-секретаря, в период функционирования буферной зоны было зарегистрировано более 6170 таких попыток, а за 90 дней до введения зоны таких попыток было более 17 тысяч.

"Эти цифры показывают, что введение этой зоны дало ожидаемые результаты", – подытожила она.

Как известно, 11 сентября глава Министерства внутренних дел Польши подписал указ, продлевающий действие буферной зоны на границе с Беларусью еще на 90 дней.

Запрет на пребывание на определенной территории в буферной зоне действует с 13 июня 2024 года. Он вступил в силу после всплеска попыток мигрантов пересечь границу и ряда насильственных инцидентов, один из которых привел к гибели военнослужащего.

А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что Минск не будет препятствовать попаданию в ЕС заинтересованных в этом мигрантов, и дал понять, что это его ответ на европейские санкции.

В частности, 5 сентября сообщалось, что польские пограничники задержали подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, которая занималась организацией нелегальной миграции из Беларуси в Польшу.