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Орбан зустрівся з лідером боснійських сербів, який під санкціями США

Новини — Четвер, 12 вересня 2024, 11:07 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр головуючої у ЄС Угорщини Віктор Орбан розповів про зустріч зі скандальним лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком, який перебуває під санкціями США. 

Як повідомляє "Європейська правда", фото з їхньої зустрічі він опублікував у своєму X (Twitter).

Орбан заявив, що провів зустріч "задля стабільності на Балканах" та покритикував санкції проти Додіка.

"Стабільність на Західних Балканах дуже важлива для ЄС. Ми віримо у дієвість не повчань і санкцій, а діалогу та співпраці. Моя зустріч з Мілорадом Додіком відбулася з цією метою", – написав угорський прем’єр. 

Нагадаємо, Мілорад Додік, президент Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – активізував зусилля з її відокремлення від БіГ, що загрожує серйозною ескалацією на Балканах. 

У червні США запровадили санкції проти мережі, яка фінансувала Додіка. У Білому домі не виключають додаткових санкцій проти нього. 

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Угорщина Боснія і Герцеговина Сербія
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