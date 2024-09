Орбан зустрівся з лідером боснійських сербів, який під санкціями США

Прем’єр-міністр головуючої у ЄС Угорщини Віктор Орбан розповів про зустріч зі скандальним лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком, який перебуває під санкціями США.

Як повідомляє "Європейська правда", фото з їхньої зустрічі він опублікував у своєму X (Twitter).

Орбан заявив, що провів зустріч "задля стабільності на Балканах" та покритикував санкції проти Додіка.

The stability of the Western Balkans is essential for the European Union. Instead of lecturing and sanctions, we believe in dialogue and cooperation. My meeting with President @MiloradDodik today served this purpose. pic.twitter.com/6buuj7naLn

