Орбан встретился с лидером боснийских сербов, который под санкциями США

Премьер-министр председательствующей в ЕС Венгрии Виктор Орбан рассказал о встрече со скандальным лидером боснийских сербов Милорадом Додиком, который находится под санкциями США.

Как сообщает "Европейская правда", фото с их встречи он опубликовал в своем X (Twitter).

Орбан заявил, что провел встречу "ради стабильности на Балканах" и покритиковал санкции против Додика.

The stability of the Western Balkans is essential for the European Union. Instead of lecturing and sanctions, we believe in dialogue and cooperation. My meeting with President @MiloradDodik today served this purpose. pic.twitter.com/6buuj7naLn

