Венгрия пригрозила судом Еврокомиссии из-за расходов на охрану границы

Венгрия угрожает Европейской комиссии судом с требованием возместить расходы на охрану внешней границы Европейского Союза, которые, по оценкам Будапешта, обошлись ей в 2 миллиарда евро.

Об этом заявил в четверг руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, венгерское правительство хочет получить от Еврокомиссии компенсации за охрану границы, поэтому даже готово обратиться в суд.

"Мы готовы подать в суд на Европейскую комиссию после того, как она частично или полностью возместила расходы, понесенные другими странами-членами ЕС на защиту Шенгенской границы", – заявил Гуйяш на пресс-конференции.

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"За последние годы Венгрия потратила 2 миллиарда евро на защиту Шенгенской границы, не получив от ЕС никакой существенной помощи", – добавил он.

Недавно между Венгрией и ЕС возник новый спор по миграции.

В конце августа венгерское правительство объявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

В прошлую пятницу заместитель министра внутренних дел Бенце Ретвари повторил эту идею, проведя пресс-конференцию перед автобусами, направляющимися в Брюссель.

Европейская комиссия назвала неприемлемым заявление венгерского правительства, государственный секретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции также осудила эту идею.