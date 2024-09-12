Австрія провела рейди проти екстремістів напередодні річниці терактів 11 вересня

Австрійські правоохоронці цього тижня провели рейди проти 72 імовірних ісламських екстремістів напередодні 23-ї річниці терактів 11 вересня в США, посилаючись на можливість повторення трагедії в день викрадення літаків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Рейди відбулися по всій країні у вівторок, напередодні річниці терактів. Трагедія 2001 року залишається символічною для екстремістів і надихає їх на спроби наслідування, заявило Управління державної безпеки і розвідки в четвер.

Влада запобігла минулорічній спробі нападу на центральному вокзалі Відня в день річниці, і ризик залишається високим у цей день по всьому світу, йдеться в заяві управління.

Реклама:

Рейди у вівторок відбулися через місяць після того, як влада запобігла змові з метою нападу на концерти Тейлор Свіфт у Відні, які потім були скасовані.

Австрійська влада заявила, що головний підозрюваний, 19-річний австрієць, був натхненний угрупованням "Ісламська держава" і прагнув вбити фанатів співачки.

У вівторок відбулися у тому числі рейди до кількох в'язниць Австрії, а також допити підозрюваних і конфіскація цифрових пристроїв, таких як мобільні телефони, з метою пошуку доказів радикальної ісламістської пропаганди.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер закликав розширити повноваження слідчих, щоб вони могли розкривати терористичні змови. Наразі австрійські посадовці часто покладаються на інші країни – як, наприклад, у випадку з концертами Свіфт, інформацію про які виявило ЦРУ.

На відміну від деяких іноземних спецслужб, Австрія не може легально відстежувати текстові повідомлення.