Австрия провела рейды против экстремистов накануне годовщины терактов 11 сентября

Австрийские правоохранители на этой неделе провели рейды против 72 предполагаемых исламских экстремистов в преддверии 23-й годовщины терактов 11 сентября в США, ссылаясь на возможность повторения трагедии в день угона самолетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Рейды прошли по всей стране во вторник, накануне годовщины терактов. Трагедия 2001 года остается символической для экстремистов и вдохновляет их на попытки подражания, заявило Управление государственной безопасности и разведки в четверг.

Власти предотвратили прошлогоднюю попытку нападения на центральном вокзале Вены в день годовщины, и риск остается высоким в этот день по всему миру, говорится в заявлении управления.

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Рейды во вторник состоялись через месяц после того, как власти предотвратили заговор с целью нападения на концерты Тейлор Свифт в Вене, которые затем были отменены.

Австрийские власти заявили, что главный подозреваемый, 19-летний австриец, вдохновился группировкой "Исламское государство" и стремился убить фанатов певицы.

Во вторник состоялись в том числе рейды в несколько тюрем Австрии, а также допросы подозреваемых и конфискация цифровых устройств, таких как мобильные телефоны, с целью поиска доказательств радикальной исламистской пропаганды.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер призвал расширить полномочия следователей, чтобы они могли раскрывать террористические заговоры. Сейчас австрийские чиновники часто полагаются на другие страны – как, например, в случае с концертами Свифт, информацию о которых выявило ЦРУ.

В отличие от некоторых иностранных спецслужб, Австрия не может легально отслеживать текстовые сообщения.