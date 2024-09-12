Во Франции оштрафовали женщин, называвших Брижит Макрон трансперсоной

Суд Парижа признал двух женщин виновными в распространении ложных заявлений о первой леди Франции Брижит Макрон относительно того, что она якобы родилась мужчиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В декабре 2021 года самопровозглашенный духовный медиум Амандин Руа и "независимая журналистка" Наташа Рей опубликовали в YouTube четырехчасовое видео, где заявили, что Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

Рей утверждала, что разоблачила "государственную ложь" и "аферу".

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Первая леди Франции подала иск о клевете против двух женщин за несколько недель до президентских выборов 2022 года.

На этом фоне в соцсетях начали активно распространять утверждения, что Брижит Макрон на самом деле никогда не существовало, а на самом деле ее брат – Жан-Мишель Тронье – сменил пол и взял это имя.

На заседании в четверг, 11 сентября, парижский суд присудил Амандин Руа и Наташе Рей выплатить жене президента 8000 евро в качестве компенсации за причиненный ущерб, а ее брату – 5000 евро.

С них также взыскали "условный штраф" в размере 500 евро – то есть штраф, который с них взыщут в случае совершения другого преступления.

71-летняя Брижит Макрон не присутствовала при вынесении решения. Рэй заболела во время судебного процесса, но не смогла добиться его переноса.

Ранее первая леди Франции опровергла слухи о том, что влияет на решения своего мужа – президента Эмманюэля Макрона.