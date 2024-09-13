У Чехії та Польщі посилюють підготовку до великої повені

У Чехії та Польщі посилюють підготовку до масштабних повеней, які можуть початися найближчої доби через сильні зливи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське IDNES та польське RMF24.

Основними районами ризику є північний схід Чехії та південний захід Польщі. Рівень води у річках вже почав стрімко підійматися.

Метеорологічні моделі підтверджують давніші прогнози про дуже інтенсивні опади та сильний вітер по всій території Чехії, а на сході рівень води вже піднявся до позначок, за яких оголошують попередження.

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Прем’єр Петр Фіала скликає на п’ятницю засідання кризової команди для координації подальших дій, а служби управління водними ресурсами, рятувальники та всі інші служби готуються реагувати.

IDNES

Багато мерій окремо публікують інструкції для мешканців та почали готувати сотні мішків з піском.

IDNES

Ситуація погіршується і на південному заході Польщі. Прем’єр-міністр Дональд Туск вранці вирушає до Вроцлава, якому загрожує повінь, для спілкування з місцевою владою та пресою.

Очільник Нижньосілезького воєводства закликав мешканців запастися продуктами, підготувати ліхтарі та зарядити акумулятори на випадок тривалої відсутності електропостачання.

Прогнози вказують на те, що у деяких районах найближчими днями може випасти третина річної норми опадів, що призвело би до повторення масштабних повеней, як у 1997 і 2002 роках.

Перед цим останніми днями рівень у річці Вісла в районі Варшави побив кілька історичних мінімумів через тривалу посуху, а угорські депутати зустрілися в пересохлому руслі Тиси, щоб бити на сполох через посуху.