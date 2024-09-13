В Чехии и Польше усиливают подготовку к большому наводнению
Новости — Пятница, 13 сентября 2024, 07:59 —
В Чехии и Польше усиливают подготовку к масштабным наводнениям, которые могут начаться в ближайшие сутки из-за сильных ливней.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское IDNES и польское RMF24.
Основными районами риска являются северо-восток Чехии и юго-запад Польши. Уровень воды в реках уже начал стремительно подниматься.
Метеорологические модели подтверждают давние прогнозы об очень интенсивных осадках и сильном ветре по всей территории Чехии, а на востоке уровень воды уже поднялся до отметок, при которых объявляют предупреждение.
Премьер Петр Фиала созывает на пятницу заседание кризисной команды для координации дальнейших действий, а службы управления водными ресурсами, спасатели и все другие службы готовятся реагировать.
Многие мэрии отдельно публикуют инструкции для жителей и начали готовить сотни мешков с песком.
Ситуация ухудшается и на юго-западе Польши. Премьер-министр Дональд Туск утром отправляется во Вроцлав, которому грозит наводнение, для общения с местными властями и прессой.
Глава Нижнесилезского воеводства призвал жителей запастись продуктами, подготовить фонари и зарядить аккумуляторы на случай длительного отсутствия электроснабжения.
Прогнозы указывают на то, что в некоторых районах в ближайшие дни может выпасть треть годовой нормы осадков, что привело бы к повторению масштабных наводнений, как в 1997 и 2002 годах.
Перед этим в последние дни уровень в реке Висла в районе Варшавы побил несколько исторических минимумов из-за длительной засухи, а венгерские депутаты встретились в пересохшем русле Тисы, чтобы бить тревогу из-за засухи.