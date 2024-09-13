В Чехии и Польше усиливают подготовку к большому наводнению

В Чехии и Польше усиливают подготовку к масштабным наводнениям, которые могут начаться в ближайшие сутки из-за сильных ливней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское IDNES и польское RMF24.

Основными районами риска являются северо-восток Чехии и юго-запад Польши. Уровень воды в реках уже начал стремительно подниматься.

Метеорологические модели подтверждают давние прогнозы об очень интенсивных осадках и сильном ветре по всей территории Чехии, а на востоке уровень воды уже поднялся до отметок, при которых объявляют предупреждение.

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Премьер Петр Фиала созывает на пятницу заседание кризисной команды для координации дальнейших действий, а службы управления водными ресурсами, спасатели и все другие службы готовятся реагировать.

IDNES

Многие мэрии отдельно публикуют инструкции для жителей и начали готовить сотни мешков с песком.

IDNES

Ситуация ухудшается и на юго-западе Польши. Премьер-министр Дональд Туск утром отправляется во Вроцлав, которому грозит наводнение, для общения с местными властями и прессой.

Глава Нижнесилезского воеводства призвал жителей запастись продуктами, подготовить фонари и зарядить аккумуляторы на случай длительного отсутствия электроснабжения.

Прогнозы указывают на то, что в некоторых районах в ближайшие дни может выпасть треть годовой нормы осадков, что привело бы к повторению масштабных наводнений, как в 1997 и 2002 годах.

Перед этим в последние дни уровень в реке Висла в районе Варшавы побил несколько исторических минимумов из-за длительной засухи, а венгерские депутаты встретились в пересохшем русле Тисы, чтобы бить тревогу из-за засухи.