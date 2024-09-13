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Глава МИД Польши возле разрушенного дома во Львове призвал ускорить помощь для Украины

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Новости — Пятница, 13 сентября 2024, 08:32 — Мария Емец

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу посетил Львов и во время этого визита вновь призвал западных партнеров Украины ускорить поступление военной помощи.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сикорский отправился в Украину сразу после встречи в Варшаве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заехал туда по дороге из Киева.

В МИД Польши рассказали, что Сикорский встретился с городским головой Львова Андреем Садовым и возложил цветы к мемориальной доске семерым львовянам, погибшим в результате массированной атаки РФ 4 сентября.

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"Это еще одно военное преступление. И это не единственный дом с такой судьбой во Львове. Таких целей было гораздо больше, чем мировое общественное мнение себе представляет", – прокомментировал Сикорский.

Он призвал лидеров западных стран ускорить поступление военной помощи для Украины, а также напомнил об обещании премьера Дональда Туска профинансировать восстановление поврежденных домов во Львове.

В интервью французскому Le Monde Сикорский призвал снять "дальнобойные" ограничения для Украины и подчеркнул, что ее устойчивость не является бесконечной.

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