Глава МИД Польши возле разрушенного дома во Львове призвал ускорить помощь для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу посетил Львов и во время этого визита вновь призвал западных партнеров Украины ускорить поступление военной помощи.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сикорский отправился в Украину сразу после встречи в Варшаве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заехал туда по дороге из Киева.

В МИД Польши рассказали, что Сикорский встретился с городским головой Львова Андреем Садовым и возложил цветы к мемориальной доске семерым львовянам, погибшим в результате массированной атаки РФ 4 сентября.

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Po dzisiejszym spotkaniu z Sekretarzem Stanu 🇺🇸 @SecBlinken, min. @sikorskiradek udał się z wizytą na Ukrainę 🇺🇦.



Minister Sikorski, wraz z merem Lwowa Andrijem Sadowym, złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary rosyjskich ataków rakietowych z 4 września.



⬇️ pic.twitter.com/HcV2jIgBe9 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 12, 2024

"Это еще одно военное преступление. И это не единственный дом с такой судьбой во Львове. Таких целей было гораздо больше, чем мировое общественное мнение себе представляет", – прокомментировал Сикорский.

Он призвал лидеров западных стран ускорить поступление военной помощи для Украины, а также напомнил об обещании премьера Дональда Туска профинансировать восстановление поврежденных домов во Львове.

В интервью французскому Le Monde Сикорский призвал снять "дальнобойные" ограничения для Украины и подчеркнул, что ее устойчивость не является бесконечной.