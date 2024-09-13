Нидерланды хотят ограничить миграцию, поскольку правительство видит "кризис убежища"

Правое правительство Нидерландов заявило, что планирует осуществить ряд мер для ограничения миграции в ближайшие месяцы, включая мораторий на все новые заявления.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства, передает "Европейская правда".

Новое правительство заявило, что объявит национальный кризис убежища, что позволит ему принять меры для сдерживания миграции без согласия парламента.

Оппозиционные партии ставят под сомнение необходимость и законность этого шага, но министр миграции из Партии свободных демократов Маржолейн Фабер заявила, что она действует в рамках возможностей, предоставленных миграционным законодательством страны.

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"Мы принимаем меры, чтобы сделать Нидерланды как можно менее привлекательными для искателей убежища", – заявила она.

Среди первых шагов правительство заявило, что прекратит выдачу бессрочных разрешений на получение убежища, одновременно значительно ограничив возможности для тех, кто получил убежище, воссоединиться со своими семьями.

Также, как отмечается, правительство начнет работать над кризисным законом, который приостановит все решения по новым заявкам на срок до двух лет и ограничит возможности, предлагаемые просителям убежища.

Как известно, 5 сентября сообщалось, что правительство Нидерландов намерено прекратить финансирование любой формы размещения искателей убежища, которым было отказано в предоставлении статуса резидента и приказано покинуть страну.

Напомним, 29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в городе Золинген правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

В понедельник глава МВД Германии объявила о возобновлении пограничного контроля на всех границах Германии с соседями.