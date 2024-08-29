Глава МЗС Румунії: підтримку України слід посилити, цілі Росії не змінилися

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску наголосила, що стратегічні цілі Росії щодо України не змінилися і ЄС має активізувати підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 29 червня.

Одобеску наголосила, що Євросоюз має прискорити багаторівневу підтримку України, зокрема і військову.

Реклама:

"Ми маємо розблокувати Європейський фонд миру і місію військової допомоги EUMAM, щоб краще забезпечувати потреби української армії.

Російські стратегічні цілі щодо України залишилися незмінними. Удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі енергетичній інфраструктурі – це "норма" для Москви", – заявила очільниця МЗС Румунії.

Вона наголосила, що партнери мають допомогти Україні підготуватися до зими, а Румунія продовжить допомогу зі свого боку для України, а також допомагати Молдові, зокрема й в енергетиці.

"Також ми маємо продовжити посилювати міжнародну ізоляцію Росії, у тому числі ухваленням нового санкційного режиму проти Росії. Я маю на увазі гібридні атаки Росії, спрямовані проти України, Молдови та країн-членів ЄС", – сказала Лумініца Одобеску.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю сказав, що буде підіймати питання про значні затримки між анонсованою партнерами допомогою і її фактичним наданням, що створює труднощі у плануванні.

Очільник МЗС Литви у своїх коментарях перед засіданням також заявив, що багато країн не виконують своїх зобов’язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї, і це ускладнює ситуацію на фронті.

Нагадаємо, минулого тижня у Румунії знову знайшли фрагменти дрона біля кордону з Україною.

У червні Румунія вирішила передати Україні одну систему Patriot.