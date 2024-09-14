Экс-премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой, которая сидит в нагревающейся воде

Западный мир отстает в реакции на действия России и других авторитарных стран, поскольку до сих пор не хочет выходить из зоны комфорта.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) сделала бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин.

"Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. Но вода пока просто теплая – и это нам нравится. Нам нравится торговать с Китаем, торговать и иметь отношения со странами, чьи ценности далеки от наших. И мы не хотим понять, что температура она постепенно увеличивается", – пояснила она.

Санна Марин уточняет – в информационном пространстве существует достаточно призывов ничего не делать и оставаться в зоне комфорта.

Реклама:

"Ведь температура воды еще комфортная, поэтому зачем нашей лягушке что-то менять. А еще есть призывы, что проблемы Украины – это не наши проблемы, и даже что достаточно прекратить помощь, и эта проблема решится сама",– добавила она.

Напомним, в июле министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предупредила о серьезных последствиях для Европы, если Украина не получит достаточной поддержки для защиты от России.

А министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отмечала, что стратегические цели России в отношении Украины не изменились и ЕС должен активизировать поддержку Украины.