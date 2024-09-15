В польском городе Глухолазы наводнение снесло мост, там принудительная эвакуация

В Польше наводнение разрушило мост в городе Глухолазы на юго-западе страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Wprost.

Утром вода начала течь через насыпи на временном мосту через реку Бяла Глухоляска, поэтому пежники поняли, что со временем мост рискует не выдержать. Впоследствии мост был разрушен мощным потоком воды.

Мост до разрушения фото: рар

Временным мостом горожане пользовались, пока основной был в ремонте.

В целом ситуация в Глухолазах катастрофическая. Вода рекой течет по улицам города.

Ранее мэр города Павел Шимкович обратился ко всем жителям с просьбой эвакуироваться. "К сожалению, худшие сценарии сбылись, и сейчас самое важное – это эвакуация. На данный момент это уже не будет добровольным, мы выводим всех. Хочет он этого или нет, но должен покинуть помещение", – сказал Шимкович.

Aktualny widok z kamienicy w Głuchołazach przy ul. Kościuszki od rynku do poczty#Powodź #powodź2024 #głuchołazy

źródło: anonim, FB grupa Głuchołazy pic.twitter.com/qC8WA0RuRR – Adam Podolski 🇵🇱 🗽 (@BezpiecznikPL) September 15, 2024

Мэр подчеркнул, что хотя ситуация серьезная, но не все выполняют распоряжения служб. "К сожалению, некоторые люди, похоже, не понимают серьезности и масштаба угрозы. Они думают, что поскольку мост есть, они в безопасности, но это не так. Обращаюсь ко всем как можно быстрее покинуть город или перебраться на возвышенность. Мы тонем", – сказал мэр Глухолазов еще до того, как наводнение снесло мост.

Старший капитан Павел Колера, пресс-офицер Воеводского штаба государственной пожарной службы в Ополе, сообщил, что в Глухолазах нет электричества.

"Город почти полностью затоплен. К нам поступает информация об обесточивании и отключенной стационарной связи в городе. Мы получаем все больше звонков с просьбой об эвакуации, но передвигаться по затопленным улицам трудно", – отметил он.

Напомним, "Укрзализныця сообщила", что из-за наводнений в Польше и Чехии железнодорожные операторы обеих стран временно отменили ряд рейсов.

В воскресенье утром премьер Дональд Туск объявил о первой жертве наводнения.