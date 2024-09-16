В четырех воеводствах Польши закрывают учебные заведения из-за масштабного наводнения

В Польше закрыли 350 учебных заведений в четырех воеводствах из-за масштабного наводнения.

Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на заявление Министерства образования Польши, передает "Европейская правда".

Как отмечается, наводнения привели к закрытию многих дорог в Опольском регионе. Среди прочего закрыта национальная дорога №45 возле Крапковице.

С сегодняшнего дня, как информирует Министерство образования, прекращают обучение в 350 заведениях четырех воеводств. Больше всего таких заведений в Нижней Силезии и Опольском воеводстве.

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В эфире Polskie Radio профессор Варшавского университета естественных наук Ева Зарась отметила, что инвесторы, которые строят жилые массивы в зонах подтопления, рассчитывают на то, что таких ситуаций не будет и вода не затопит дома:

"Имеем гигантскую проблему, которая постоянно нарастает, когда говорим о пространственном развитии. Привлекательные цены участков всегда должны насторожить инвесторов. Местоположение участков имеет значение. Часто так получается, что эти привлекательные цены связаны с риском затопления".

Зарась добавила, что такие наводнения, как на юге Польши, происходят уже несколько лет, поэтому страна должна усилить наработки соответствующей пространственной политики.

Как известно, от масштабных наводнений страдают юго-запад Польши, восток Чехии и Нижняя Австрия, известно по меньшей мере о трех погибших.

В Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.