The Times: Британія не дозволить далекобійні удари по Росії без згоди США

Британія, найімовірніше, не буде діяти самотужки у питанні дозволу Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по Росії без схвалення США.



Про це повідомило видання The Times із посиланням на анонімних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Видання розповіло, що у британському уряді вважають, що США, ймовірно, можуть дати "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Водночас в адміністрації президента США все ще є розкол у думках щодо цього.

Журналісти зазначили, що очільник Міністерства закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що західним союзникам потрібно виробити "спільну стратегію".

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"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Зараз ми обговорюємо це зі США та іншими ключовими союзниками. Але, звичайно, ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де ми зустрінемося з Зеленським трохи менш ніж через 12 днів", – сказав Леммі на ВВС, цитує його слова The Times.

Він акцентував, що жодна з воєн не була виграна лише однією зброєю. Водночас він додав, що важливо підтримувати Україну, щоб країна могла і далі давати відсіч Росії у Чорному морі та у повітрі.

Як відомо, Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів на території РФ, які використовуються для нападів на українські міста.

14 вересня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено, однак натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.

Раніше глава РФ Владімір Путін пригрозив, що дозвіл на далекобійні удари Києву "означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни перебувають у стані війни з Росією".

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.