The Times: Британия не позволит дальнобойные удары по России без одобрения США

Великобритания, скорее всего, не будет действовать самостоятельно в вопросе разрешения Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России без одобрения США.

Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на анонимных собеседников, передает "Европейская правда".

Издание рассказало, что в британском правительстве считают, что США, вероятно, могут дать "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

В то же время в администрации президента США все еще есть раскол во мнениях по этому поводу.

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Журналисты отметили, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что западным союзникам нужно выработать "общую стратегию".

"Важно, чтобы как союзники, которые поддерживают Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Сейчас мы обсуждаем это с США и другими ключевыми союзниками. Но, конечно, мы направляемся на Генеральную ассамблею ООН, где мы встретимся с Зеленским чуть менее чем через 12 дней", – сказал Лемми на ВВС, цитирует его слова The Times.

Он акцентировал, что ни одна из войн не была выиграна только одним оружием. В то же время он добавил, что важно поддерживать Украину, чтобы страна могла и дальше давать отпор России в Черном море и в воздухе.

Как известно, Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.

14 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применению ракет Storm Shadow вглубь территории РФ еще не принято, однако намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие.

Ранее глава РФ Владимир Путин пригрозил, что разрешение на дальнобойные удары Киеву "будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны находятся в состоянии войны с Россией".

Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.