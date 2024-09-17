У Португалії 12-річний школяр поранив ножем шістьох дітей

У місті Азамбужа, що неподалік від португальської столиці Лісабона, 12-річний учень однієї зі шкіл поранив ножем шістьох дітей, які вчаться в цьому ж закладі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Portugal.

За словами мера Азамбужі Сільвіно Лусіо, інцидент стався в їдальні школи, куди після обіду прийшов учень 7-го класу і вдарив узятим там ножем "усіх, кого побачив".

Хлопця після цього зловили й замкнули в класі, поки на місце не прибули правоохоронці. Дитину, однак, не заарештували через вік. Причини інциденту поки невідомі.

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У результаті нападу постраждали шестеро учнів цієї ж школи у віці 12-14 років. У них поранення рук та живота. Одну з постраждалих, 12-річну дівчинку, довелось шпиталізувати, але її життю нічого не загрожує.

Через напад із ножем навчання в школі Азамбужі призупинили, але планують відновити у середу, 18 вересня. Для допомоги дітям залучать психологів.

Міністерство освіти, науки та інновацій Португалії своєю чергою зв'язалося з директором школи, "щоб дізнатися про ситуацію, і продовжує стежити за станом здоров'я постраждалих учнів, бажаючи їм повного одужання".

На початку вересня в чеському містечку учениця середньої школи скоїла напад з ножем в одному з класів, постраждали двоє дітей.

Навесні схожий випадок стався у школі Уельсу – дівчина поранила двох вчителів та учня.