В Португалии 12-летний школьник ранил ножом шестерых детей

В городе Азамбужа, недалеко от португальской столицы Лиссабона, 12-летний ученик одной из школ ранил ножом шестерых детей, которые учатся в этом же заведении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Portugal.

По словам мэра Азамбужи Сильвино Лусио, инцидент произошел в столовой школы, куда после обеда пришел ученик 7-го класса и ударил взятым там ножом "всех, кого увидел".

Парня после этого поймали и заперли в классе, пока на место не прибыли правоохранители. Ребенка, однако, не арестовали из-за возраста. Причины инцидента пока неизвестны.

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В результате нападения пострадали шестеро учеников этой же школы в возрасте 12-14 лет. У них ранения рук и живота. Одну из пострадавших, 12-летнюю девочку, пришлось госпитализировать, но ее жизни ничего не угрожает.

Из-за нападения с ножом обучение в школе Азамбужи приостановили, но планируют возобновить в среду, 18 сентября. Для помощи детям привлекут психологов.

Министерство образования, науки и инноваций Португалии в свою очередь связалось с директором школы, "чтобы узнать о ситуации, и продолжает следить за состоянием здоровья пострадавших учеников, желая им полного выздоровления".

В начале сентября в чешском городке ученица средней школы совершила нападение с ножом в одном из классов, пострадали двое детей.

Весной похожий случай произошел в школе Уэльса – девушка ранила двух учителей и ученика.