У Португалії оголосили стан стихійного лиха через сильні лісові пожежі

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру оголосив про запровадження стану стихійного лиха в регіонах на південному заході країни, які найбільше постраждали від лісових пожеж, що тривають з минулих вихідних.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Оголошуючи стан стихійного лиха, Монтенегру закликав владу мобілізувати більше пожежників і державних службовців, а поліцейських слідчих – подвоїти свої зусилля, щоб знайти тих, хто влаштував пожежі.

"Ми добре усвідомлюємо, що важкі часи ще не позаду. Ми повинні продовжувати віддавати все, що у нас є, і просити допомоги у наших партнерів і друзів, щоб ми могли посилити захист наших людей і майна", – додав португальський прем’єр.

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Португальська поліція раніше повідомила, що заарештувала сімох чоловіків, яких підозрюють у підпалах лісів в останні дні.

Вогонь, що спалахнув у південно-західному регіоні Авейру, на вихідних вийшов з-під контролю та вже поширився на понад 15 тисяч гектарів території, де зафіксували понад 100 осередків лісових пожеж.

За останніми даними, жертвами пожеж стали семеро людей, серед них – троє рятувальників.

Напередодні Європейський Союз на запит португальського уряду терміново мобілізував вісім літаків для гасіння пожеж, а Іспанія додатково відправила 240 солдатів і техніку зі своїх підрозділів швидкого реагування.