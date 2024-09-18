В Португалии объявили состояние стихийного бедствия из-за сильных лесных пожаров

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру объявил о введении состояния стихийного бедствия в регионах на юго-западе страны, которые больше всего пострадали от лесных пожаров, продолжающихся с прошлых выходных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Объявляя состояние стихийного бедствия, Монтенегру призвал власти мобилизовать больше пожарных и государственных служащих, а полицейских следователей – удвоить свои усилия, чтобы найти тех, кто устроил пожары.

"Мы хорошо осознаем, что трудные времена еще не позади. Мы должны продолжать отдавать все, что у нас есть, и просить помощи у наших партнеров и друзей, чтобы мы могли усилить защиту наших людей и имущества", – добавил португальский премьер.

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Португальская полиция ранее сообщила, что арестовала семерых мужчин, которых подозревают в поджогах лесов в последние дни.

Огонь, вспыхнувший в юго-западном регионе Авейру, на выходных вышел из-под контроля и уже распространился на более 15 тысяч гектаров территории, где зафиксировали более 100 очагов лесных пожаров.

По последним данным, жертвами пожаров стали семь человек, среди них – трое спасателей.

Накануне Европейский Союз по запросу португальского правительства срочно мобилизовал восемь самолетов для тушения пожаров, а Испания дополнительно отправила 240 солдат и технику из своих подразделений быстрого реагирования.