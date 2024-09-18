Вице-премьер Северной Македонии назвал болгар "нецивилизованными", София возмущена

Министерство иностранных дел Болгарии и представители различных парламентских фракций выразили возмущение заявлениями вице-премьер-министра Северной Македонии Александара Николоски, который назвал болгар "нецивилизованными" и категорически отрицает наличие у двух стран общей истории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации БНР.

Заявление Николоски прозвучало при обсуждении другого инцидента накануне, когда на совместном фото президентов Болгарии Румена Радева и Северной Македонии Горданы Силяновской во время визита последней в Софию отсутствовал македонский флаг.

По словам северомакедонского вице-премьера, которые цитирует портал Слободен печат, Болгария оказалась "плохим хозяином", а ситуация показывает, что "принимающая сторона не цивилизованная".

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"Более жалкие, чем они, только те прислужники в нашей стране, которые подписали, что македонский и болгарский народы имеют общую историю, которой у нас нет. Те, кто согласился своими подписями, что македонский язык является диалектом болгарского и что мы никогда не войдем в Европейский Союз, если не признаем, что мы болгары и имеем болгарские корни", – добавил он.

Болгарский МИД заявил, что в связи с последними оскорбительными заявлениями в сторону Болгарии и болгарского народа "мы категорически отказываемся от подобного неевропейского и несовместимого с хорошими манерами тона".

"Наши партнеры проинформированы о ничем не спровоцированных провокациях, направленных в том числе на разрушение диалога. Мы еще раз подчеркиваем ключевое значение развития добрососедских отношений для европейского будущего Республики Северная Македония", – заявили в министерстве.

С похожими заявлениями выступили и болгарские политики из всего политического спектра. К примеру, председатель партии "Движение за права и свободы" Делян Пеевский призвал Северную Македонию извиниться перед Болгарией и болгарами, а болгарские власти – отозвать посла из Скопье.

А в Болгарской социалистической партии настаивают, чтобы МИД Болгарии вызвал северомакедонского посла для объяснений, а реакция Болгарии должна быть "чрезвычайно острой".

Напряженные отношения между двумя странами обострились после того, как Болгария наложила вето на дальнейшие переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС. Дипломатический конфликт из-за отсутствия флага считается симптомом более глубокой напряженности, поскольку обе страны пытаются решить давние проблемы.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году и является кандидатом на вступление с 2005 года.

Среди других необходимых критериев членства, страна должна изменить свою конституцию, чтобы признать этническое болгарское меньшинство. Это очень спорный вопрос для Северной Македонии, которая уже изменила свое название, чтобы снять греческое вето ради вступления в НАТО.