В Португалии справились с крупнейшими лесными пожарами, но часть еще тушат

Тысячи пожарных, которые борются с разрушительными лесными пожарами в центральной и северной Португалии, по состоянию на утро четверга в основном потушили пламя в районе Авейру, одном из наиболее пострадавших, и сосредоточились на десятках очагов, которые все еще бушуют в других местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После пяти дней опустошения десятков тысяч гектаров леса и сельскохозяйственных угодий, уничтожения домов и гибели семи человек, пожары в Оливейра-де-Аземейш, Альбергария-а-Велья и Север-да-Вуга в северо-западном округе Авейру больше не значились как активные на портале пожаров Службы гражданской защиты.

Более прохладная температура воздуха с большей влажностью со среды помогла пожарным после не по сезону жаркой полосы, во время которой порывы ветра распространяли пламя.

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Метеорологическое агентство IPMA прогнозирует, что в четверг максимальные температуры в центральных и северных регионах составят 22-27 градусов по Цельсию, что значительно ниже, чем в последние дни, когда температура превышала 30 градусов.

В среду 270 спасателей из Испании присоединились к помощи истощенным спасателям в центральном районе Визеу, прилегающем к Авейру. Целых 12 самолетов поддерживали сотни пожарных, которые боролись с пламенем вблизи города Кастро-Дайре в этом районе. Также помощь поступила из Марокко.

Данные Европейской службы информации о лесных пожарах показывают, что с субботы масштабные пожары сожгли площадь более 105 000 га, что делает нынешние пожары крупнейшими с 2017 года, когда Португалия пострадала от двух разрушительных волн лесных пожаров, которые унесли жизни более 100 человек.

По крайней мере некоторые из десятков пожаров по всей Португалии были начаты поджигателями, мотивированными возможным коммерческим интересом, злобой или преступной халатностью, заявили власти. С субботы полиция арестовала по меньшей мере 13 человек по подозрению в поджогах.

Тематическое исследование под названием "Лесные пожары в Португалии в 2017 году", проведенное несколькими авторами, в том числе из совместного исследовательского центра Европейской комиссии, показало, что на поджоги пришлось почти 36% смертельных пожаров в октябре 2017 года, примерно столько же, сколько и на неосторожное обращение с огнем.