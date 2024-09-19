Іспанія та Марокко направили допомогу охопленій лісовими пожежами Португалії

Хвиля смертоносних лісових пожеж у Португалії змусила надзвичайників працювати на межі можливостей, тому 18 вересня з Іспанії та Марокко прибуло підкріплення.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на заяву влади, передає "Європейська правда".

Агентство зазначило, що щонайменше семеро людей загинули внаслідок пожеж у районах Авейру і Візеу, десятки будинків зруйновані, а десятки тисяч гектарів лісу і чагарників вигоріли. Влада залучила до протидії стихійному лиху понад 5 тисяч пожежників.

Фото: Reuters

У районі Візеу була розгорнута іспанська військова команда з надзвичайних ситуацій з 270 осіб з бульдозерами, а з Марокко прибули два важких водометних літаки, і ще два перебувають у дорозі, повідомили в управлінні цивільного захисту.

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Фото: Reuters

Дані Європейської служби інформації про лісові пожежі свідчать, що з суботи масштабні пожежі охопили площу понад 90 тисяч гектарів, що робить цьогорічну загальну площу у щонайменше 124 тисяч гектарів найбільшою з 2017 року, коли Португалія постраждала від двох руйнівних лісових пожеж, які забрали життя понад 100 людей.

Фото: Reuters

Як відомо, раніше уряд Португалії з огляду на це звернувся до Європейської комісії з проханням надати додаткові літаки в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Поки в Португалії борються з лісовими пожежами, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини.