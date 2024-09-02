Макрон встретится с двумя экс-президентами Франции перед назначением нового премьера

В понедельник, 2 сентября французский президент Эмманюэль Макрон проведет переговоры в Елисейском дворце с бывшими президентами страны, лидером консервативной партии "Республиканцы", а также с бывшим премьер-министром Бернаром Казневом.

Об этом сообщило издание Politico, передает "Европейская правда".

Журналисты рассказали, что Макрон планирует провести переговоры, в частности с бывшими президентами Николя Саркози и Франсуа Олландом.

Как сообщили журналисты Le Monde, Олланда примут в Елисейском дворце в 11:00 часов, а Саркози ожидают в 12:30.

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Как указано, Макрон столкнулся с беспрецедентным политическим кризисом после неожиданных внеочередных парламентских выборов, которые состоялись в июне. Его лагерь занял второе место, а левый альянс "Новый народный фронт" получил большинство в парламенте.

Чтобы найти выход из этого тупика, Макрон решил провести переговоры с ключевыми политическими деятелями, включая своих предшественников, перед тем, как назначить нового премьер-министра.

Накануне писали, что Макрон примет в Елисейском дворце бывшего премьера-социалиста и экс-главу МВД Бернара Казнева – его имя уже несколько дней циркулирует как потенциальная кандидатура на пост главы правительства.

Напомним, депутаты ультралевой партии "Непокоренная Франция" подготовили резолюцию об объявлении импичмента президенту Эмманюэлю Макрону, которого обвинили в "узурпации" власти из-за отказа назначить премьером кандидата от блока левых партий Люси Касте.

В представлении утверждается, что отказ президента назначить главой правительства Люси Касте выдвинутую блоком левых партий "Новый народный фронт", куда входит и "Непокоренная Франция", является "серьезным нарушением обязанности уважать волю, выраженную всеобщим голосованием".

Ранее ультралевые объявили об отказе от участия в дальнейших консультациях по формированию правительства, обвинили Макрона в "перевороте" и анонсировали протесты на 7 сентября.

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