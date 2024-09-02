Посол США осудила очередную воздушную атаку РФ перед первым днем учебного года

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк осудила массированную воздушную атаку России по украинским городам в ночь перед первым учебным днем для школьников и студентов.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Бринк опубликовала фото из зданий в Киеве, поврежденных в результате комбинированной российской воздушной атаки.

As Ukrainian children prepared for the 1st day of school, Russia attacked Ukraine early this morning with 35 missiles & 23 drones, striking civilian infrastructure including educational facilities.



Our support for Ukraine is unwavering as Russia continues these heinous attacks. pic.twitter.com/ZACPYgB8FU Реклама: September 2, 2024

"Когда украинские дети готовились к первому дню в школе, Россия рано утром атаковала Украину 35 ракетами и 23 беспилотниками, нанеся удары по гражданской инфраструктуре – в том числе учебных заведениях. Наша поддержка Украины остается непоколебимой, поскольку Россия продолжает эти отвратительные атаки", – написала посол США.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ повторно призвал западных партнеров снять ограничения на удары по военным целям в глубине российской территории.

Правительство Румынии 2 сентября одобрило проект закона о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot, законодательное предложение направят в парламент для принятия в экстренном порядке.