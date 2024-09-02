ЗМІ: Через загрозу бомби на рейсі з Женеви до Гельсінкі викликали поліцію

Фінська поліція в понеділок, 2 вересня, прибула до аеропорту Гельсінкі після повідомлення, що на борту рейсу, який повертався із Женеви, нібито була бомба.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Verkkouutiset.

За інформацією порталу, в понеділок на борту літака авіакомпанії Finnair, що здійснював рейс Женева-Гельсінкі, "було зафіксовано загрозу вибуху".

Після приземлення літака в аеропорту до нього під’їхали кілька поліцейських автомобілів, що підтверджують і дані сервісу польотної інформації Flightradar24.

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Авіаперевізник Finnair підтвердив, що поліція прибула на виклик екіпажу рейсу "через загрозу польоту", але деталі цієї загрози коментувати відмовився.

Представник Finnair додав, що всі погрози на рейсах сприймають серйозно, навіть якщо більшість із них є безпідставними.

Нагадаємо, на початку року прикордонники у Гданському аеропорту не дозволили двом чоловікам сісти на їхні новорічні рейси, позаяк ті жартували про зброю в багажі.

Нещодавно у Фінляндії через перешкоди сигналу GPS не зміг приземлитися рейс, що летів з Гельсінкі до міста Йоенсуу.