СМИ: Из-за угрозы бомбы на рейсе из Женевы в Хельсинки вызвали полицию

Финская полиция в понедельник, 2 сентября, прибыла в аэропорт Хельсинки после сообщения, что на борту рейса, который возвращался из Женевы, якобы была бомба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Verkkouutiset.

По информации портала, в понедельник на борту самолета авиакомпании Finnair, совершавшего рейс Женева-Хельсинки, "была зафиксирована угроза взрыва".

После приземления самолета в аэропорту к нему подъехали несколько полицейских автомобилей, что подтверждают и данные сервиса полетной информации Flightradar24.

Реклама:

Авиаперевозчик Finnair подтвердил, что полиция прибыла на вызов экипажа рейса "из-за угрозы полета", но детали этой угрозы комментировать отказался.

Представитель Finnair добавил, что все угрозы на рейсах воспринимают серьезно, даже если большинство из них являются безосновательными.

Напомним, в начале года пограничники в Гданьском аэропорту не позволили двум мужчинам сесть на их новогодние рейсы, поскольку те шутили об оружии в багаже.

Недавно в Финляндии из-за помех сигнала GPS не смог приземлиться рейс, летевший из Хельсинки в город Йоэнсуу.