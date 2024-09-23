Мишель встретился с президентом Ирана и давил на него по поводу поставки ракет России

Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него по поводу поставки ракет России для войны против Украины.

О встрече Мишель сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Мишель отметил, что выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.

Также он подчеркнул важность взаимодействия и диалога, чтобы избежать эскалации.

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I met with Iran President @drpezeshkian in the margins of the #UNGA week.



Reiterated EU’s concerns: delivery of weapons to Russia, destabilising the region through proxies, detained EU citizens, nuclear program and human rights situation.



Also underlined the importance of… pic.twitter.com/xNF2jy4N8x – Charles Michel (@CharlesMichel) September 23, 2024

Корреспонденту The Wall Street Journal Лоренсу Норману от источника стало известно, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.

Он давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет и европейских заключенных в Иране.

По словам источника, Мишель, который покидает пост в этом году, "выразил готовность" снова присоединиться к ядерной дипломатии с Тегераном.

Пезешкиан, по словам источника, отрицал, что Иран посылал ракеты России или пытается изготовить ядерное оружие. Он также обвинял Израиль в эскалации в регионе.

Источник утверждал, что "встреча была теплой", и Пезешкиан, который занимает должность с недавних пор, казался ознакомленным с основными вопросами.

Поставка баллистических ракет, которую США официально подтвердили 10 сентября, свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.

Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.