Мишель встретился с президентом Ирана и давил на него по поводу поставки ракет России

Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него по поводу поставки ракет России для войны против Украины.

О встрече Мишель сообщил в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская правда".

Мишель отметил, что выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.

Также он подчеркнул важность взаимодействия и диалога, чтобы избежать эскалации.

