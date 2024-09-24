Sky News разузнали, как роскошные западные авто попадают в РФ в обход санкций

Журналисты Sky News отправились в Грузию, где раскрыли сложную, но отточенную систему, предназначенную для ввоза автомобилей в Россию, несмотря на то, что их импорт запрещен санкционными режимами Великобритании и ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на расследование британского телеканала.

Как отмечается, несмотря на то, что есть основания утверждать, что ряд подсанкционных западных товаров попадают в Россию через третьи страны, и роскошные машины – не самые "опасные" из них, именно переправку транспортных средств проще отследить ввиду того, что транспортировка автомобиля банально заметнее.

Хотя эксперты по вопросам санкций заявляли, что подозревают, что кавказские страны почти наверняка используются как своеобразный канал для переправки санкционных товаров в Россию, следы данных обрывались, когда эти автомобили въезжали на Кавказ.

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Британская группа автомобильного лобби Общество автопроизводителей и торговцев (SMMT) заявила ранее в этом году: "Экспорт британских автомобилей в Азербайджан, как и во многие страны мира, увеличился из-за ряда факторов, не в последнюю очередь из-за процветающей экономики, запуска новых моделей и отложенного спроса".

Другими словами, это означало, что большинство, если не все автомобили, остаются на Кавказе (что было бы вполне легально) вместо того, чтобы пересекать границу с Россией (что было бы нелегально).

Поэтому журналисты телеканала по прямой наводке местного жителя направились в Грузию и провели два дня вблизи границы с РФ, наблюдая за процессом, как туда привозили автомобили и другие грузы, а затем отправляли в Россию.

Они пообщались со многими людьми, которые занимаются этой торговлей, и обнаружили сложную, но отточенную систему, предназначенную для транспортировки европейских автомобилей в Россию.

Стоянки возле границы заполнены автоновинками и машинами класса "люкс" фото Sky News

Одна группа мужчин отвечает за доставку автомобилей к границе – иногда из автосалонов в столице, Тбилиси, иногда из черноморских портов Поти или Батуми. В основном они заранее не знают, откуда происходят автомобили – напрямую из таких стран, как Великобритания, или через другие кавказские государства, такие как Азербайджан.

После того как они привозят автомобили к границе, они оставляют их там на автостоянках, где они стоят несколько дней, пока не будут оформлены необходимые документы.

Оформление документов не лишено сложностей: после того как европейские государства ввели санкции, Грузия ввела собственные запреты на ввоз автомобилей в Россию. Однако существует немало лазеек, которые позволяют все же перевезти авто через границу.

Один из способов – зарегистрировать и растаможить авто в Армении, прежде чем ехать на север к российскому пункту пропуска "Ларс". Иногда тем, кто везет автомобили в Россию, советуют говорить, что они везут их через Россию в Кыргызстан.

В конце концов на эти автомобили ставят транзитные номера, после чего их можно перегонять через границу. А поскольку грузины могут ездить в Россию без виз и наоборот, перевезти машину через границу – это просто перегнать ее туда, оставить на другой стороне, где ее заберет другая группа людей, а затем попутным транспортом вернуться обратно в Грузию.

Журналисты увидели, как таким образом переправляли через границу много автомобилей, и ключевое в этой системе то, что ни одно лицо в цепочке нельзя легко обвинить в каком-то преступлении – хотя, если собрать все вместе, это, безусловно, является нарушением санкционного законодательства.

Во-вторых, это означает, что автомобили не появляются в таможенных данных. С точки зрения статистики, они просто прибывают в Азербайджан или Грузию, а затем исчезают.

Расследователи узнали, что это лишь один из многочисленных маршрутов, по которым санкционные товары попадают в Россию, но именно такие маршруты в значительной степени объясняют, как Путину удается обеспечивать свой режим компонентами, необходимыми для ведения войны, и предметами роскоши, необходимыми для вознаграждения его приближенных.

"Результат противоречит обещаниям, которые звучали во время введения этих санкций: российская экономика остается сильной, в Москве нет дефицита товаров первой и второстепенной необходимости, а кавказские страны, такие как Грузия и Азербайджан, получили огромный экономический толчок благодаря тому, что стали неофициальными торговыми каналами. Выиграли все – кроме украинцев", – говорится в материале.

Ранее журналистское расследование выявило, что дроны, компьютерные процессоры, GPS-устройства, карты памяти и другие товары двойного назначения продолжают поставляться в Россию через Грузию, хотя грузинские власти утверждают, что закрыли лазейки для обхода западных санкций.

В последние месяцы Запад делает все больший упор на закрытии лазеек, которые позволяют России и дальше уклоняться от санкций.