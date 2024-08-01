Розслідування: З Грузії до Росії продовжують постачати підсанкційні товари

Дрони, комп'ютерні процесори, GPS-пристрої, карти пам'яті та інші товари подвійного призначення продовжують постачатись до Росії через Грузію, хоча грузинська влада стверджує, що закрила лазівки для обходу західних санкцій.

Про це йдеться в розслідуванні грузинського видання iFact, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з розслідуванням, санкціонований вантаж із Грузії в Росію надходить двома шляхами: напряму або ж шляхом перетину двох-трьох державних кордонів.

Статистика за 2023-2024 роки показує, що з Грузії в Росію, Вірменію, Азербайджан і країни Центральної Азії було експортовано товарів подвійного призначення на 10,7 мільйона доларів.

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Серед іншого, з минулого року суттєво зріс експорт із Грузії таких товарів, як радіонавігаційне обладнання, електронні інтегральні схеми, блоки цифрового оброблення даних, обладнання для приймання та передавання звуку та зображення, а також побутова техніка.

У Грузії з 2014 року існує перелік товарів військового і подвійного призначення, експорт і транзит яких вимагає дозволу Служби доходів і зборів країни. За офіційними даними, з 2020 року із 649 поданих заявок на дозвіл на експорт схвалили тільки кожну десяту.

У відомстві офіційно сказали iFact, що дотримуються всіх міжнародних норм і санкцій, а також здійснюють суворий контроль на кордоні. Але розслідування виявило нові схеми обходу санкцій, у яких неодноразово звинувачували Тбілісі.

Як приклад, журналісти iFact змогли в межах експерименту домовитись про відправлення з Тбілісі до Самари дронів через транспортну компанію Kairos Logistics. Оператор надав "повну гарантію" доставки, зазначивши, що вже мав досвід роботи з "підсанкційними товарами".

Так само журналісти змогли "відправити" до Росії інтегральні схеми через фірму Cargo Rapido, зареєстровану в Грузії громадянином Росії, підкресливши, що "санкції її не турбують".

У Грузії відмовляються запроваджувати санкції проти РФ. Як нещодавно заявляв спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, запровадження його країною санкцій проти РФ означало би ескалацію аж до загрози війни.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють Росії й далі ухилятись від санкцій.