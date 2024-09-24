В Іспанії фермери протестуватимуть проти імпорту зерна з України
В Іспанії профспілка фермерів і тваринників Unión de Uniones у середу 25 вересня проведе протест у порту Сантандер, виступаючи проти, за її словами, надмірного імпорту агропродукції з України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті профспілки, пише "Європейська правда".
У профспілці вимагають обмежити імпорт агротоварів з України, оскільки, за її словами, він призводить до значного падіння цін на внутрішньому ринку.
У профспілці заявляють, що український імпорт, особливо зернових, створює недобросовісну конкуренцію європейському виробництву.
Протест Unión de Uniones на кільцевій розв’язці біля порту об'єднає близько 200 виробників, які розкажуть про ситуацію, в якій вони опинилися.
Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що Болгарія попросила ЄС заборонити імпорт яєць з України.
А з 21 серпня ЄС запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.
У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес.