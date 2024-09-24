В Іспанії фермери протестуватимуть проти імпорту зерна з України

В Іспанії профспілка фермерів і тваринників Unión de Uniones у середу 25 вересня проведе протест у порту Сантандер, виступаючи проти, за її словами, надмірного імпорту агропродукції з України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті профспілки, пише "Європейська правда".

У профспілці вимагають обмежити імпорт агротоварів з України, оскільки, за її словами, він призводить до значного падіння цін на внутрішньому ринку.

У профспілці заявляють, що український імпорт, особливо зернових, створює недобросовісну конкуренцію європейському виробництву.

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Протест Unión de Uniones на кільцевій розв’язці біля порту об'єднає близько 200 виробників, які розкажуть про ситуацію, в якій вони опинилися.

Нагадаємо, 24 вересня стало відомо, що Болгарія попросила ЄС заборонити імпорт яєць з України.

А з 21 серпня ЄС запустив механізм захисних мит для українського меду, він буде діяти для всього подальшого імпорту продукції до початку червня 2025 року.

У червні цей механізм був застосований уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес.