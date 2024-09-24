В Испании фермеры будут протестовать против импорта зерна из Украины

В Испании профсоюз фермеров и животноводов Unión de Uniones в среду 25 сентября проведет протест в порту Сантандер, выступая против, по их словам, чрезмерного импорта агропродукции из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте профсоюза, пишет "Европейская правда".

В профсоюзе требуют ограничить импорт агротоваров из Украины, поскольку он якобы приводит к значительному падению цен на внутреннем рынке.

В профсоюзе заявляют, что украинский импорт, особенно зерновых, создает недобросовестную конкуренцию для европейских производителей.

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Протест Unión de Uniones на кольцевой развязке возле порта объединит около 200 производителей и они расскажут о ситуации, в которой оказались.

Напомним, 24 сентября стало известно, что Болгария попросила ЕС запретить импорт яиц из Украины.

А с 21 августа ЕС запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.

В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес.