Протестувальник перервав виступ прем’єра Британії перед його партією

У вівторок виступ прем'єр-міністр Британії Кіра Стармера на з’їзді Лейбористської партії в Ліверпулі перервав протестувальник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Хлопець, що перебував серед слухачів, перервав промову Стармера вигуками. Достеменно не чути, що саме він кричав, але можна розібрати "діти" та "Газа". Стармер продовжив свою промову під оплески.

"Цей хлопець, очевидно, має перепустку з конференції 2019 року. Ми змінили партію. Поки він протестував, ми змінили партію, тому у нас лейбористський уряд", - пожартував у відповідь Стармер.

Реклама:

"While he's been protesting, we've been changing the party that's why we've got a Labour government"



A heckler stands up to interrupt Sir Keir Starmer as he draws his Labour Party Conference speech to an end



Live updates ➡️ https://t.co/xItZsH7tea



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/i2z0zMlzDS