Протестувальник перервав виступ прем’єра Британії перед його партією

У вівторок виступ прем'єр-міністр Британії Кіра Стармера на з’їзді Лейбористської партії в Ліверпулі перервав протестувальник.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Хлопець, що перебував серед слухачів, перервав промову Стармера вигуками. Достеменно не чути, що саме він кричав, але можна розібрати "діти" та "Газа". Стармер продовжив свою промову під оплески.

"Цей хлопець, очевидно, має перепустку з конференції 2019 року. Ми змінили партію. Поки він протестував, ми змінили партію, тому у нас лейбористський уряд", - пожартував у відповідь Стармер.

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"While he's been protesting, we've been changing the party that's why we've got a Labour government"



A heckler stands up to interrupt Sir Keir Starmer as he draws his Labour Party Conference speech to an end



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📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/i2z0zMlzDS – Sky News (@SkyNews) September 24, 2024

Хлопець, який перервав виступ прем’єра, – 18-річний студент Деніел Райлі. Згодом він сказав телеканалу, що вирішив висловитися після того, як почув, як лідер лейбористів згадав про напруженість на Близькому Сході.

Стармер закликав Ізраїль і "Хезболлу" відійти "від краю прірви", а також закликав до припинення вогню в Газі та повернення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАС.

Райлі звинуватив прем'єр-міністра в лицемірстві, сказавши, що "він міг би припинити це прямо зараз, але не робить цього".

На питання про те, чи задоволений він Стармером як лідером, хлопець відповів запереченням.

Стармер у промові також обмовився, закликавши до обміну ізраїльських "сосисок".

Лейбористський уряд Кіра Стармера зберіг політику попередників і загалом підтримує право Ізраїлю на самооборону та засуджує терористичні напади ХАМАС.

Водночас він зупинив експорт деяких видів британської зброї для використання в секторі Гази.