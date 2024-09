Протестующий прервал выступление премьера Британии перед его партией

Во вторник выступление премьер-министр Британии Кира Стармера на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле прервал протестующий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Парень, находившийся среди слушателей, прервал речь Стармера выкриками. Точно не слышно, что именно он кричал, но можно разобрать "дети" и "Газа". Стармер продолжил свою речь под аплодисменты.

"Этот парень, очевидно, имеет пропуск с конференции 2019 года. Мы сменили партию. Пока он протестовал, мы сменили партию, поэтому у нас лейбористское правительство", – пошутил в ответ Стармер.

