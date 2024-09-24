Протестующий прервал выступление премьера Британии перед его партией

Во вторник выступление премьер-министр Британии Кира Стармера на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле прервал протестующий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Парень, находившийся среди слушателей, прервал речь Стармера выкриками. Точно не слышно, что именно он кричал, но можно разобрать "дети" и "Газа". Стармер продолжил свою речь под аплодисменты.

"Этот парень, очевидно, имеет пропуск с конференции 2019 года. Мы сменили партию. Пока он протестовал, мы сменили партию, поэтому у нас лейбористское правительство", – пошутил в ответ Стармер.

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"Пока он протестовал, мы сменили партию, поэтому у нас лейбористское правительство"



Хеклер встает, чтобы прервать сэра Кейра Стармера, когда он подводит свою речь на конференции Лейбористской партии к концу

"While he's been protesting, we've been changing the party that's why we've got a Labour government"



A heckler stands up to interrupt Sir Keir Starmer as he draws his Labour Party Conference speech to an end



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📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/i2z0zMlzDS – Sky News (@SkyNews) September 24, 2024

Парень, который прервал выступление премьера, – 18-летний студент Дэниел Райли. Впоследствии он сказал телеканалу, что решил высказаться после того, как услышал, как лидер лейбористов упомянул о напряженности на Ближнем Востоке.

Стармер призвал Израиль и "Хезболлу" отойти "от края пропасти", а также призвал к прекращению огня в Газе и возвращению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

Райли обвинил премьер-министра в лицемерии, сказав, что "он мог бы прекратить это прямо сейчас, но не делает этого".

На вопрос о том, доволен ли он Стармером как лидером, парень ответил отрицанием.

Стармер в речи также оговорился, призвав к обмену израильских "сосисок".

Лейбористское правительство Кира Стармера сохранило политику предшественников и в целом поддерживает право Израиля на самооборону и осуждает террористические нападения ХАМАС.

В то же время оно остановило экспорт некоторых видов британского оружия для использования в секторе Газа.